Шахтар заробив у єврокубках у сім разів більше за Динамо

Європейський футбольний союз (УЄФА) оприлюднив суму призових, яку заробили учасники основної сітки Ліги чемпіонів і Ліги Європи сезону 2010/11. Це кошти, які були виручені за допомогою системи централізованого маркетингу і розподілені між учасниками турнірів.

Серед українських команд фінансовим лідером є донецький "Шахтар". "Гірники" заробили 21 мільйон 288 тисяч євро. Зокрема 3,9 мільйона донеччани отримали за вихід в турнір, 3,3 мільйона - за участь в груповому раунді, 4 мільйони - за результати на груповому етапі (5 перемог), 3,778 мільйона - від продажу маркетингових прав, 3 мільйони - за участь в 1/8-й фіналу і 3,3 мільйона - за участь в чвертьфіналі.

А київське "Динамо" за участь у Лізі Європи отримало 2,759 мільйона євро. Нагадаємо, що кияни дійшли до чвертьфіналу турніру.

Харківський "Металіст", який дійшов до 1/16 фіналу Ліги Європи, заробив 1,885 мільйона євро.

Нарешті, львівські "Карпати", які зуміли пробитися у груповий турнір Ліги Європи, заробили 1,172 мільйона євро.

Найбільше ж у єврокубках заробили фіналісти Ліги чемпіонів - "Барселона" і "Манчестер Юнайтед". Іспанський клуб отримав 51,25 мільйонів євро, а англійський чемпіон збагатився на 53,197 мільйони євро.

Переможець Ліги Європи "Порту" заробив 7,837 мільйона євро, а фіналіст "Спортинг Брага" - 4,528 мільйона. Найбільше отримали іспанський "Вільярреал" (9,048) і турецький "Бешикташ" (8,463).

ТСН