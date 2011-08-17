Результати матчів плей-офф Ліги чемпіонів

06:24, 17 серпня 2011
Спорт
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Зіграно перший день 

Зіграно перший день раунду плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА.

Копенгаген - Вікторія Пльзень 1:3

БАТЕ - Штурм 1:1

Твенте - Бенфіка 2:2

Арсенал - Удінезе 1:0

Ліон - Рубін 3:1

Матчі-відповіді - 24 серпня

Завтра свої перші матчі зіграють

Вісла Краків - АПОЕЛ

Маккабі Хайфа - Генк

Динамо Загреб - Мальме

Оденсе - Вільяреал

Баварія - Цюріх

Ігри у відповідь - 23 серпня

 

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