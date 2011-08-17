Результати матчів плей-офф Ліги чемпіонів
06:24, 17 серпня 2011Спорт
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Зіграно перший день
Зіграно перший день раунду плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА.
Копенгаген - Вікторія Пльзень 1:3
БАТЕ - Штурм 1:1
Твенте - Бенфіка 2:2
Арсенал - Удінезе 1:0
Ліон - Рубін 3:1
Матчі-відповіді - 24 серпня
Завтра свої перші матчі зіграютьВісла Краків - АПОЕЛ
Маккабі Хайфа - Генк
Динамо Загреб - Мальме
Оденсе - Вільяреал
Баварія - Цюріх
Ігри у відповідь - 23 серпня
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