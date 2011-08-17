Результати матчів плей-офф Ліги чемпіонів

Зіграно перший день

Зіграно перший день раунду плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА. Копенгаген - Вікторія Пльзень 1:3 БАТЕ - Штурм 1:1 Твенте - Бенфіка 2:2 Арсенал - Удінезе 1:0 Ліон - Рубін 3:1 Матчі-відповіді - 24 серпня Завтра свої перші матчі зіграють Вісла Краків - АПОЕЛ Маккабі Хайфа - Генк Динамо Загреб - Мальме Оденсе - Вільяреал Баварія - Цюріх Ігри у відповідь - 23 серпня

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