Центральна штаб-квартира УЄФА під час Євро-2012 розміститься в Києві

Під час чемпіонату Європи з футболу 2012 року центральна штаб-квартира УЄФА розміститься в Києві в готелі “Hyatt”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні директор Турніру УЄФА Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ.

“Хочу анонсувати приємну подію – підписано контракт із штаб-квартирою УЄФА в Києві і готелем Hyatt, який буде виконувати функції центральної штаб-квартири УЄФА на час проведення турніру. Нагадаю, що підписано контракти з усіма іншими готелями в інших містах-господарях Євро-2012, а саме з Donbass Palace, Kharkiv-Palace та Готелем “Леополіс” у Львові”, - відзначив М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

Він підкреслив важливість цих етапів організації чемпіонату, бо по суті у штаб-квартирах здійснюватиметься управління проектом. “Тут проживатиме керівництво УЄФА, тут прийматимуться усі оперативні рішення, які стосуються підготовки турніру... Звідси будуть даватися імпульси в усі міста проведення чемпіонату в Україні, саме з операційної точки зору”, - пояснив М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

За його словами, при визначенні готелю, в якому зможуть розміститися центральна штаб-квартира УЄФА, були взяті до уваги одразу кілька критеріїв: зручне місце розташування, відповідна кількість номерів, яка пропонується для використання, відповідний високий рівень сервісу.