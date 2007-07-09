Спільна прес-конференція Ющенка і Качинського

О 14.00, після завершення робочої зустрічі президентів України і Польщі Віктора ЮЩЕНКА та Лєха КАЧИНСЬКОГО для узгодження спільних дій з підготовки та проведення в Україні та Польщі Чемпіонату Європи з футболу 2012 року відбудеться спільна прес-конференція президентів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, прес-конференцію транслюватимуть у прямому ефірі НТКУ, “5 канал”, 24 канал та Всесвітня служба “УТР”.

Як повідомляв УНІАН, В.ЮЩЕНКО перебуває з робочою поїздкою в Івано-Франківській області.