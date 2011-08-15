Результати 6-го туру Чемпіонату України з футболу
Таврія ввійшла до 10-очкової групи
Сьогоднішнім матчем закінчився 6-й тур Чемпіонату України з футболу
Металург - Таврія 1:3 (Лазіч 62 - Назаренко 16, Фіщук 19, Шиндер 50)
З 10-ма очками увійшла четвертою до групи команд - переслідувачів лідерської трійки: Ворскла, Волинь, Кривбас, Таврія.
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Нагадаємо, що раніше в турі зіграли
Арсенал - Динамо 0:2 (Шевченко 37 пен., Ідейє 38)
Карпати - Зоря 2:1 (Лукас 41, 44 - Ощіпко 38 авт.)
Дніпро - Шахтар 1:3 (Калініч 81 - Адріано 6, Жадсон 45, Фернандіньо 58)
Оболонь - Металіст 3:3 (Пластун 11 пен., Мандзюк 57, Котенко 68 - Крістальдо 29, Шавьєр 35, Пластун 78 авт.)
Кривбас - Ворскла 0:0
Волинь - Олександрія 3:1 (Шиков 6, 55, Майкон 21 - Таргамадзе 85 пен.)
Іллічівець - Чорноморець 1:1 (Ярошенко 66 пен. - Полянський 84 авт.)
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Матчі 7-го туру відбудуться
19 серпня
Динамо (14) - Кривбас (10)
Зоря (7) - Арсенал (9)
20 серпня
Олександрія (4) - Оболонь (3)
Чорноморець (3) - Волинь (10)
21 серпня
Ворскла (10) - Дніпро (8)
Шахтар (16) - Іллічівець (5)
Таврія (10) - Карпати (4)
Металіст (12) - Металург (4)