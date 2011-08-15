Результати 6-го туру Чемпіонату України з футболу

Таврія ввійшла до 10-очкової групи

Сьогоднішнім матчем закінчився 6-й тур Чемпіонату України з футболу Металург - Таврія 1:3 (Лазіч 62 - Назаренко 16, Фіщук 19, Шиндер 50) З 10-ма очками увійшла четвертою до групи команд - переслідувачів лідерської трійки: Ворскла, Волинь, Кривбас, Таврія. *** Нагадаємо, що раніше в турі зіграли Арсенал - Динамо 0:2 (Шевченко 37 пен., Ідейє 38) Карпати - Зоря 2:1 (Лукас 41, 44 - Ощіпко 38 авт.) Дніпро - Шахтар 1:3 (Калініч 81 - Адріано 6, Жадсон 45, Фернандіньо 58) Оболонь - Металіст 3:3 (Пластун 11 пен., Мандзюк 57, Котенко 68 - Крістальдо 29, Шавьєр 35, Пластун 78 авт.) Кривбас - Ворскла 0:0 Волинь - Олександрія 3:1 (Шиков 6, 55, Майкон 21 - Таргамадзе 85 пен.) Іллічівець - Чорноморець 1:1 (Ярошенко 66 пен. - Полянський 84 авт.) *** Матчі 7-го туру відбудуться 19 серпня Динамо (14) - Кривбас (10) Зоря (7) - Арсенал (9) 20 серпня Олександрія (4) - Оболонь (3) Чорноморець (3) - Волинь (10) 21 серпня Ворскла (10) - Дніпро (8) Шахтар (16) - Іллічівець (5) Таврія (10) - Карпати (4) Металіст (12) - Металург (4)

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