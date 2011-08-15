Шеві зламали щелепу

Нападник київського "Динамо" Андрій Шевченко в матчі чемпіонату України з "Арсеналом" (2:0) дістав удар в обличчя. Відразу після закінчення матчу форвард був направлений на обстеження в клініку, де йому поставили діагноз "перелом щелепи", повідомляє Newsru.

В одному із зіткнень другого тайму ветеран отримав удар в обличчя і далеко не відразу зумів піднятися з газону. Одержавши першу допомогу від лікарів за межами поля, які "заморозили" місце удару, Шевченко повернувся в гру, але невдовзі гострі больові відчуття повернулися, і нападник був вимушений попросити заміну.

Відразу після закінчення матчу Шевченко направили на обстеження в столичну клініку "Борис", де футболістові поставили невтішний діагноз - "перелом щелепи". В неділю буде прийнято рішення щодо методики лікування одержаної Шевченком травми. Не виключено, що футболіст вирушить для додаткового обстеження в одну із зарубіжних клінік.

Що стосується термінів повернення форварда на поле, то лікарям динамівців важко дати точну відповідь на це питання, але очевидно, що Шевченко, судячи з усього, пропустить обидва матчі з болгарським "Літексом" в рамках 4 кваліфікаційного раунду Ліги Європи.