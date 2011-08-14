Результати матчів 6-го туру Чемпіонату України з футболу

Волинь не втримала великий рахунок

Закінчуються чергові матчі 6-го туру Чемпіонату України з футболу Волинь - Олександрія 3:1 (Шиков 6, 55, Майкон 21 - Таргамадзе 85 пен.) Іллічівець - Чорноморець 1:1 (Ярошенко 66 пен. - Полянський 84 авт.) *** Нагадаємо, що раніше вже зіграли Арсенал - Динамо 0:2 (Шевченко 37 пен., Ідейє 38) Карпати - Зоря 2:1 (Лукас 41, 44 - Ощіпко 38 авт.) Дніпро - Шахтар 1:3 (Калініч 81 - Адріано 6, Жадсон 45, Фернандіньо 58) Оболонь - Металіст 3:3 (Пластун 11 пен., 78 авт., Мандзюк 57, Котенко 68 - Крістальдо 29, Шавьєр 35) Кривбас - Ворскла 0:0 Завтра тур завершать Металург (4) - Таврія (7)

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