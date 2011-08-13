Результати матчів 6-го туру Чемпіонату України з футболу

22:27, 13 серпня 2011
Спорт
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Шахтар і Динамо одержують по 3 бали 

Закінчилися чергові матчі 6-го туру Чемпіонату України з футболу

Арсенал - Динамо 0:2 (Шевченко 37 пен., Ідейє 38)

Карпати - Зоря 2:1 (Лукас 41, 44 - Ощіпко 38 авт.)

Дніпро - Шахтар 1:3 (Калініч 81 - Адріано 6, Жадсон 45, Фернандіньо 58)

Оболонь - Металіст 3:3 (Пластун 11 пен., Мандзюк 57, Котенко 68 - Крістальдо 29, Шавьєр 35, Пластун 78 авт.)

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Нагадаємо, що вчора зіграли

Кривбас - Ворскла 0:0

Завтра тур продовжать...

Волинь (7) - Олександрія (4)

Іллічівець (4) - Чорноморець (2)

... і завершать 15 серпня

Металург (4) - Таврія (7)

 

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