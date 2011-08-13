Результати матчів 6-го туру Чемпіонату України з футболу
22:27, 13 серпня 2011Спорт
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Шахтар і Динамо одержують по 3 бали
Закінчилися чергові матчі 6-го туру Чемпіонату України з футболу
Арсенал - Динамо 0:2 (Шевченко 37 пен., Ідейє 38)
Карпати - Зоря 2:1 (Лукас 41, 44 - Ощіпко 38 авт.)
Дніпро - Шахтар 1:3 (Калініч 81 - Адріано 6, Жадсон 45, Фернандіньо 58)
Оболонь - Металіст 3:3 (Пластун 11 пен., Мандзюк 57, Котенко 68 - Крістальдо 29, Шавьєр 35, Пластун 78 авт.)
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Нагадаємо, що вчора зіграли
Кривбас - Ворскла 0:0
Завтра тур продовжать...Волинь (7) - Олександрія (4)
Іллічівець (4) - Чорноморець (2)
... і завершать 15 серпняМеталург (4) - Таврія (7)
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