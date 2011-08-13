300 днів до Євро-2012: в Україні немає жодного проблемного об'єкта

За триста днів до початку Євро-2012 в Україні немає жодного проблемного об`єкта.

Про це заявили керівники УЄФА Мішель ПЛАТІНІ та Джанні ІНФАНТІНО, передає 5 канал.

Реконструкція стадіону «Олімпійський» у Києві завершена на 90%. Роботи на львівському стадіоні планують завершити у жовтні. Тоді ж відкриється і комплекс у Києві.

Спортивні арени у Харкові та Донецьку вже як два роки готові приймати відвідувачів.

Також до кінця року розширять й повітряні ворота країни – аеропорт "Бориспіль". Новий термінал має збільшити пасажиропотік удвічі – до 12 мільйонів людей на рік.