Польські фанати зірвали матч Кубка Інтертото

Матч Кубка Інтертото між литовською "Ветрою" і польською "Легією не був дограний через безпорядки.

Як повідомляє Сегодня з посиланням на литовське агентство Delfi, матч другого раунду Кубка Інтертото між литовською "Ветрою" і польською "Легією", який вчора проходив у Вільнюсі, не був дограний через безпорядки, які влаштували польські вболівальники.

Після першого тайму, що закінчився з рахунком 2:0 на користь "Ветри", на стадіоні почалася масова бійка вболівальників польського клубу з поліцією. До початку другого тайму органам правопорядку все-таки вдалося відновити порядок, проте незабаром зіткнення поліції з польськими фанатами почалися знову, і на 54-ій хвилині арбітр матчу словак Маріо Влк ухвалив рішення припинити зустріч і забрати команди з поля.

Після матчу було затримано близько ста вболівальників, а чотири фанати і один поліцейський дістали легкі поранення.