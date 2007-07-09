Шовковський завів двоколісного друга (фото)

У гаражі воротаря «Динамо» та збірної України Олександра Шовковського - поповнення. Показному сріблястому «Ягуару» пару склав мотоцикл «Ямаха Міднайт 1300». Про своє нове захоплення голкіпер розповів офіційному сайту ФК "Динамо".

"Вперше ідея покататись на мотоциклі з`явилась ще два роки тому, під час відпочинку на Сардинії. Грецький острів вулканічного походження і, аби дістатись з готелю до берега моря, потребувався транспорт. Але тоді, не маючи навиків водіння, брати мотоцикл на прокат було ризиковано. Пересісти в Києві на мотоцикл мене підштовхнули друзі. Взяв десять уроків у професійного інструктора, із яких три останніх їздив самостійно", - сказав голкіпер.

Шовковський похизувався своїм вмінням керувати мотоциклом: "На мотоциклі, у першу чергу необхідно думати про безпеку. У наших водіїв повністю відсутня культура водіння. На мені завжди шолом, рукавиці, спеціальна куртка. У місті рідко перевищую швидкість 40-50 кілометрів, по трасі можу розігнатись і до ста. Мотоцикл потужний. На ньому з місця «роблю» будь-яке авто."