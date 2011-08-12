Кривбас і Ворскла відкрили 6-й тур Чемпіонату України з футболу
21:41, 12 серпня 2011Спорт
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Бойова, але марна нічия
Нульовою нічиєю закінчився перший матч 6-го туру Чемпіонату України з футболу
Кривбас - Ворскла 0:0
Команди з рівною кількістю очок (по 10) переслідують лідерську трійку.
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Завтра тур продовжать... Арсенал (9) - Динамо (11)
Карпати (1) - Зоря (7)
Дніпро (8) - Шахтар (13)
Оболонь (2) - Металіст (11)
...14 серпня... Волинь (7) - Олександрія (4)
Іллічівець (4) - Чорноморець (2)
... і завершать 15 серпня Металург (4) - Таврія (7)
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