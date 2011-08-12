Кривбас і Ворскла відкрили 6-й тур Чемпіонату України з футболу

21:41, 12 серпня 2011
Спорт
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Бойова, але марна нічия

Нульовою нічиєю закінчився перший матч 6-го туру Чемпіонату України з футболу

Кривбас - Ворскла 0:0

Команди з рівною кількістю очок (по 10) переслідують лідерську трійку.

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Завтра тур продовжать...

Арсенал (9) - Динамо (11)

Карпати (1) - Зоря (7)

Дніпро (8) - Шахтар (13)

Оболонь (2) - Металіст (11)

...14 серпня... 

Волинь (7) - Олександрія (4)

Іллічівець (4) - Чорноморець (2)

... і завершать 15 серпня

Металург (4) - Таврія (7)

 

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