Кривбас і Ворскла відкрили 6-й тур Чемпіонату України з футболу

Бойова, але марна нічия

Нульовою нічиєю закінчився перший матч 6-го туру Чемпіонату України з футболу Кривбас - Ворскла 0:0 Команди з рівною кількістю очок (по 10) переслідують лідерську трійку. *** Завтра тур продовжать... Арсенал (9) - Динамо (11) Карпати (1) - Зоря (7) Дніпро (8) - Шахтар (13) Оболонь (2) - Металіст (11) ...14 серпня... Волинь (7) - Олександрія (4) Іллічівець (4) - Чорноморець (2) ... і завершать 15 серпня Металург (4) - Таврія (7)

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