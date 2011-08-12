Двоє українських альпіністів загинули на Північному Кавказі

Двоє українських альпіністів зірвалися з трикілометрової висоти в горах Північної Осетії, де триває міжнародний альпіністський збір: за попередніми даними, обидва спортсмени загинули, повідомила РІА Новости керівник прес-служби МНС.

До місця попрямували спортсмени, що приїхали на міжнародний збір, троє альпіністів підрозділу рятувальників і десять чоловік з північноосетинського пошуково-рятувального загону.

Група здійснювала сходження на висоту Уїлпата. Міжнародний збір в Цейській ущелині зібрав близько 200 альпіністів.