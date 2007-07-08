На чемпіонаті з перетягування дружин тріумфували естонці (фото)
12:18, 08 липня 2007Спорт
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Ось і складай після цього анекдоти...
|Мадіс Уусорг з дружиною. Фото Reuters/Yahoo!
Лідер гонки Мадіс Уусорг з Інгою Клаусон на спині пробіг відстань у 250 метрів за 61,7 секунди, але проте не зумів побити рекорд свого брата Марго, торішнього переможця, якому кілька років тому вдалося подолати дистанцію за 56,9 секунди.
Для Мадіса це вже п`ятий конкурс і друга перемога, нагадує агентство, а Марго вигравав чемпіонат вже п`ять разів, проте цього року прийшов лише 29-м.
Переможці одержали плазмові телевізори і пиво в кількості, рівній вазі Клаусон, - 49 кілограмів. Всього у змаганні, яке відбувалося вже в 12-те, взяли участь 44 пари з 12 країн.
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