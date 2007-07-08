На чемпіонаті з перетягування дружин тріумфували естонці (фото)

Перше і друге місця на чемпіонаті по перетяганню дружин, який пройшов у суботу у фінському місті Сонкаярві, зайняли пари з Естонії, передає агентство Reuters.

Лідер гонки Мадіс Уусорг з Інгою Клаусон на спині пробіг відстань у 250 метрів за 61,7 секунди, але проте не зумів побити рекорд свого брата Марго, торішнього переможця, якому кілька років тому вдалося подолати дистанцію за 56,9 секунди.

Для Мадіса це вже п`ятий конкурс і друга перемога, нагадує агентство, а Марго вигравав чемпіонат вже п`ять разів, проте цього року прийшов лише 29-м.

Переможці одержали плазмові телевізори і пиво в кількості, рівній вазі Клаусон, - 49 кілограмів. Всього у змаганні, яке відбувалося вже в 12-те, взяли участь 44 пари з 12 країн.

Лента.ру