ФІФА довічно дискваліфікувала шістьох арбітрів

ФІФА довічно дискваліфікувала шість арбітрів.

Бригади суддів з Угорщини (Колош Ленгієл, Янош Чак, Крістіан Шельмеци) і Боснії (Синіша Зрніч, Кенан Байрамович, Ризах Рідалович) у лютому обслуговували товариські поєдинки Латвія - Болівія (2:1) і Естонія - Болгарія (2:2) відповідно.

Усі голи в цих поєдинках, які проходили в Туреччині, були забиті з пенальті, інформує " Спорт-Экспресс ". На думку ФІФА, ігри носили договірний характер.