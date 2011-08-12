У Києві стартував Чемпіонат світу з дзюдо серед кадетів

11 серпня в столичному Палаці спорту стартував Чемпіонат світу з дзюдо серед кадетів.

Змагання такого рівня відбуваються у столиці вперше в історії України: у чемпіонаті візьмуть участь понад 650 спортсменів із 57 країн світу. Триватиме чемпіонат до 14 серпня, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Привітав учасників змагань голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ.

«Дуже приємно визнавати, що керівництво Міжнародної федерації дзюдо місцем його проведення обрало столицю України – місто Київ. Я вдячний Федерації дзюдо України, за те, що вибороли право приймати в Києві спортсменів і тренерів з 57 країн світу які завітали до нашого міста для того, щоб у запеклій боротьбі показати нам свою спортивну майстерність. Впевнений, серед тих, хто вийде сьогодні на татамі, є майбутні чемпіони світу. Щиро бажаю всім учасникам спортивного талану, благополуччя, здоров’я і добра», – сказав О.ПОПОВ.

На татамі у київському Палаці спорту глядачі побачать кращих спортсменів Росії, Франції, Бразилії, Японії, Грузії, Кореї, серед яких чемпіони та призери чемпіонатів світу, Європи та України.

Загальна сума фінансової підтримки чемпіонату складає 280 тисяч гривень.

Організатори - Федерація дзюдо України, Київська міська державна адміністрація, Державний департамент молоді та спорту.