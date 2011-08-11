Профспілка футболістів Іспанії оголосила страйк, який почнеться в найближчі десять днів і пошириться на два перші тури чемпіонату країни, повідомляє Бі-бі-сі.

Союз вимагає гарантій того, що гравці одержать платню навіть якщо їх клуб зазнаватиме фінансових труднощів.

Протягом останніх років в клубах іноді виникали ситуації, коли керівництво було не в змозі заплатити футболістам через фінансові проблеми.