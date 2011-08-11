Профспілка футболістів Іспанії оголосила страйк
21:46, 11 серпня 2011Спорт
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Гравці хочуть гарантій
Профспілка футболістів Іспанії оголосила страйк, який почнеться в найближчі десять днів і пошириться на два перші тури чемпіонату країни, повідомляє Бі-бі-сі.
Союз вимагає гарантій того, що гравці одержать платню навіть якщо їх клуб зазнаватиме фінансових труднощів.
Протягом останніх років в клубах іноді виникали ситуації, коли керівництво було не в змозі заплатити футболістам через фінансові проблеми.
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