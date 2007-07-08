Кличко побив свого кривдника Брюстера (фоторепортаж)

Український важкоатлет Володимир Кличко "Доктор Сталевий Молот" вчора в стінах 20-тисячної "Кельн Арени" в Кельні захистив свій чемпіонський титул за версією IBF проти американця Леймона Брюстера.

Всі раунди пройшли з повною перевагою українського боксера. Після третього раунду тренер Брюстера рекомендував своєму підопічному бити Кличка в тулубі, не намагаючись дотягнутися обов`язково до голови. У наступних раундах Брюстер продовжував пропускати величезну кількість ударів, проте тримався і не падав.

Після завершення п`ятого раунду тренер американця заявив у кутку Брюстеру: "Дай мені той раунд, який я хочу, або я взагалі все тут зупиню". І він дотримав свого слова. Українець продовжував тримати Брюстера на необхідній для себе відстані і не дозволяв суперникові завдавати ударів. Після шостого раунду секундант американського боксера зупинив бій, усвідомлюючи, що та кількість ударів, які наносить Кличко і пропускає Брюстер, негативно позначиться на здоров`ї американця.

Таким чином, Володимир Кличко добув свою 49-у перемогу в кар`єрі.

Нагадаємо, що поєдинок, який завершився учора в Кельні, був вже другим між боксерами. Перша зустріч, що мала місце в 2004 році, завершилася перемогою Брюстера технічним нокаутом у п`ятому раунді. Ту поразку команда українського боксера пояснила отруєнням невідомого походження, через яке у Кличка дуже швидко закінчилися сили.

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