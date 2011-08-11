Українські жінки в Америці поцілили в золоте «яблучко»

Збірна України зі стрільби з класичного лука здобула комплект нагород на третьому етапі Кубка світу, що проходив в Огдені (США).

Як повідомляє “ПроСпорт”, українська збірна виборола золото, срібло і дві бронзи.

Так, золоту медаль завоювали жінки. У фіналі командних змагань Ніна МІЛЬЧЕНКО, Катерина ПАЛЕХА та Катерина ЯВОРСЬКА перемогли збірну Індії - 213:210.

Срібло здобув Дмитро ГРАЧОВ, поступившись у фіналі американцю Бреді ЕЛЛІСОНУ (2:6).

Бронзовим призером стала чоловіча команда. Маркіян ІВАШКО, Дмитро ГРАЧОВ і Віктор РУБАНОВ перемогли команду Індії (222:218).

Ще одну бронзу вибороли Д.ГРАЧОВ та Н.МІЛЬЧЕНКО в міксті, взявши верх над італійцями (150:143).

У загальнокомандному заліку українці розділили друге місце з італійцями (по 4 медалі). А першою стала збірна США, у доробку якої десять медалей (7-2-1).

Українська збірна була представлена тільки у стрільбі з класичного лука.