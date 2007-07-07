Сьогодні Кличко битиметься з Брюстером за титул чемпіона IBF

Сьогодні відбудеться поєдинок за титул чемпіона IBF в суперважкій вазі між нинішнім чемпіоном IBF українцем Володимиром КЛИЧКОМ і американцем Леймоном БРЮСТЕРОМ.

Пряма телевізійна трансляція поєдинку відбудеться на телеканалі "Студія 1+1" о 23.15 з повтором завтра, 8 липня, о 7.00.

Як повідомляє allboxing.ru, вчора в Гамбургу відбулася офіційна процедура зважування учасників поєдинку. Важливість цього бою визначається не тільки титулом, а й тим, що В.КЛИЧКО спробує взяти реванш у свого суперника Л.БРЮСТЕРА за поразку технічним нокаутом у квітні 2004 року.

Претендент на титул Л.БРЮСТЕР першим вийшов на зважування, і ваги під ним показали 227 фунтів (103 кг), що лише на один фунт більше, ніж у першому поєдинку між цими боксерами. Вага В.КЛИЧКА становить 243 фунти (110 кг) — саме з такою вагою український боксер вийшов на перший бій з Л.БРЮСТЕРОМ.

Супротивники не робили ніяких заяв з приводу майбутнього бою, і після традиційного обміну поглядами залишили майданчик для зважування.

Судити сьогоднішній поєдинок в рингу буде відомий американський рефері Сем ВІЛЬЯМС.