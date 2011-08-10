Блохін підозрює Ярмоленка і Ракицького у симуляції травм

Керманич збірної України Олег Блохін висловив підозру, що нападник київського "Динамо" Андрій Ярмоленко і захисник донецького "Шахтаря" Ярослав Ракицький симулюють свої травми.

"Лікарі мені доповіли, що у Ярмоленка гематома привідного м`яза, а у Ракицького - стара травма коліна, яка час від часу турбує больовими відчуттями. Я з таким коліном (відшарування хряща) грав років десять!", - заявив Блохін на прес-конференції напередодні матчу Україна - Швеція.

"Мене найбільше цікавить, чи гратимуть в наступному турі чемпіонату України Ярмоленко і Ракицький", - додав Олег Володимирович.

Блохіна турбує таке ставленням молодих футболістів до гри за збірну України. Він запевнив, якщо його підозри підтвердяться, виклику до збірної гравці не отримають.

"Дивлячись на таке ставлення, я задумаюся - незамінних, як кажуть, немає", - підсумував тренер "синьо-жовтих".

ТСН