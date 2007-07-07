Китайський інвестор їде купувати ”Бенфіку”

Футбольний клуб "Бенфіка" (м. Лісабон) може бути проданий китайській компанії, назва якої поки що не повідомляється. Інвестори з Китаю планують прилетіти до Португалії найближчими днями для переговорів з правлінням "Бенфіки", водночас Лісабонська фондова біржа вже припинила торгівлю акціями клубу, передає Associated Press з посиланням на португальські ЗМІ.

Лісабонська "Бенфіка" - одна з найпопулярніших і знаменитих футбольних команд Португалії, яка неодноразово перемагала в національному чемпіонаті, причому востаннє - 2005 р. Крім того, "Бенфіка" була володарем Кубка чемпіонів - найпрестижнішого клубного футбольного трофея в Європі - в 1961 р. і 1962 р., коли за команду виступав легендарний Ейсебіо. На фондову біржу футбольний клуб "Бенфіка" вийшов в травні 2007 р., а вже в червні ц.р. португальський магнат Джо Берарду зробив першу пропозицію щодо придбання "Бенфіки", згідно з якою вартість лісабонського клубу була оцінена в 52,5 млн. євро.

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