У донецьких і київських болільників на Суперкубку навіть пляжі будуть окремі

Охороняти громадський порядок 10 липня, в день проведення в Одесі футбольного матчу за Суперкубок України, будуть 2 тис. 142 співробітники міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції заступник начальника обласного управління Міністерства внутрішніх справ Дмитро ФУЧЕДЖІ.

За його словами, «в основному будуть задіяні місцеві сили міліції. Втім, бійці спецназу з Вінниці вже тиждень перебувають в Одесі - вони беруть участь у охороні порядку в курортних зонах».

Д.ФУЧЕДЖІ уточнив, що донецький клуб «Шахтар» подав заявку на приїзд до Одеси понад 10 тис. своїх фанатів, а київське «Динамо» - близько 1,2 тис. Планується, що вболівальники прибудуть у вівторок вранці, перед матчем гості із столиці встигнуть відпочити на пляжах у районі на 13-й станції Великого Фонтану, а донецькі вболівальники - на «Ланжероні».

Полковник Д.ФУЧЕДЖІ запевнив, що працівники міліції зроблять усе необхідне, щоб потоки фанів різних команд не перетиналися. Можливо, що вулиця Приморська буде закрита для руху транспорту: на ній зупиняться автобуси, які доставлять уболівальників.