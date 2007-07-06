Воронін одягнув футболку Ліверпуля (фото)
17:59, 06 липня 2007Спорт
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Українця офіційно представили
|Фото АР
Термін угоди нападаючого з "Байєром" завершився після закінчення сезону-2006/07, тому "Ліверпулю" він дістався безкоштовно. Воронін виступав за німецький клуб впродовж останніх трьох років.
У складі збірної України 27-річний форвард дебютував у березні 2002 року. На чемпіонаті світу - 2006, де українці дійшли до 1/4 фіналу, Воронін взяв участь у чотирьох матчах.
На офіційному представленні гравця головний тренер "Ліверпуля" Рафаель Бенітес відзначив, що Воронін уміє знаходити вільні зони в обороні суперника, володіє високою швидкістю і умінням забивати голи, а також активно допомагає обороні своєї команди.
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