Воронін одягнув футболку Ліверпуля (фото)

У п`ятницю 6 липня форвард збірної України Андрій Воронін був представлений як гравець "Ліверпуля". Принципової домовленості про перехід футболіста з німецького "Байєра" було досягнуто ще в лютому, але остаточно всі формальності залагоджені тільки зараз, повідомляє Лента.ру . Подробиці особистого контракту Вороніна невідомі.

Термін угоди нападаючого з "Байєром" завершився після закінчення сезону-2006/07, тому "Ліверпулю" він дістався безкоштовно. Воронін виступав за німецький клуб впродовж останніх трьох років.

У складі збірної України 27-річний форвард дебютував у березні 2002 року. На чемпіонаті світу - 2006, де українці дійшли до 1/4 фіналу, Воронін взяв участь у чотирьох матчах.

На офіційному представленні гравця головний тренер "Ліверпуля" Рафаель Бенітес відзначив, що Воронін уміє знаходити вільні зони в обороні суперника, володіє високою швидкістю і умінням забивати голи, а також активно допомагає обороні своєї команди.