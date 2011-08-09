Шевченко увійшов до десятки кращих бомбардирів України

М`яч, забитий у матчі з «Карпатами», став для Андрія Шевченка 79-м в рамках чемпіонату України. Цей показник дозволив нападнику «Динамо» вийти на дев`яте місце серед кращих бомбардирів вітчизняної першості. Враховуючи кількість зіграних матчів (160), Шевченко може похвастати високою середньою результативністю – нападаючий забиває один м`яч у кожній другій грі.

Відзначимо, що лідером у цьому рейтингу є Сергій Ребров (123 м`ячі), з діючих футболістів перевершити його результат можуть нападаючі «Арсеналу» Максим Шацьких (111) і Андрій Воробей з «Металіста» (105).

Інформаційний відділ ФК «Динамо» (Київ)