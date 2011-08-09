Бігун без ніг візьме участь в Чемпіонаті світу

Спринтер з ПАР Оскар Пісторіус, відомий у світі як Blade Runner ["Бігун без ніг"], стане першою людиною з ампутованими кінцівками, яка візьме участь в чемпіонаті світу нарівні з усіма, повідомляє Бі-бі-сі.

24-річний Пісторіус втратив ноги нижче коліна в дитячому віці, оскільки від народження не мав кісток в цій ділянці.

Спортсмен вже виграв кілька золотих медалей Паралімпійськіх ігор, проте мав пройти через Спортивний арбітражний суд, щоб бути допущеним до звичайних змагань.

Міжнародна асоціація легкої атлетики стверджувала, що його протези з вуглеводневого волокна дають йому необгрунтовану перевагу перед іншими спортсменами.