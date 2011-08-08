Віталій Кличко повернувся до тренувань

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Віталій Кличко повернувся в свій тренувальний табір, де він продовжує підготовку до поєдинку з Томашем Адамеком, запланованого на 10 вересня в Польщі.

Про це повідомляє BoxingScene.

Нагадаємо, що недавно з`явилася інформація про те, що Віталій Кличко перервав підготовку і повернувся до України у зв`язку з арештом колишнього прем`єр-міністра країни Юлії Тимошенко.

«Віталій вже знаходиться у відмінних кондиціях. Тренування проходять добре, і не виникає жодних проблем. Віталій стає з віком краще», - цитує тренера Кличка Фріца Здунека championat.com.

Обком