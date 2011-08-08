Віталій Кличко повернувся до тренувань
17:55, 08 серпня 2011Спорт
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Бій відбудеться 10 вересня
Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Віталій Кличко повернувся в свій тренувальний табір, де він продовжує підготовку до поєдинку з Томашем Адамеком, запланованого на 10 вересня в Польщі.
Про це повідомляє BoxingScene.
Нагадаємо, що недавно з`явилася інформація про те, що Віталій Кличко перервав підготовку і повернувся до України у зв`язку з арештом колишнього прем`єр-міністра країни Юлії Тимошенко.
«Віталій вже знаходиться у відмінних кондиціях. Тренування проходять добре, і не виникає жодних проблем. Віталій стає з віком краще», - цитує тренера Кличка Фріца Здунека championat.com.
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