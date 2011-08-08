Результати 5-го туру Чемпіонату України з футболу

Три вчорашні матчі завершили 5-й тур Чемпіонату України з футболу

Динамо - Карпати 2:0 (Шевченко 33, Вукоєвич 54)

Шахтар - Кривбас 2:0 (Селезньов 43, Шевчук 47)

Ворскла - Арсенал 0:2 (Флореску 44, Шацьких 45)

Обидві команди, що несподівано вийшли в лідери першості: Ворскла і Кривбас, - втратили темп і повернули п`єдестал його звичним господарям. А вже в наступному турі поміряються силами особисто

Після п`яти турів таблицю очолюють Шахтар, Динамо і Металіст.

Сім команд із 7-9 очками склали середину першості. Три команди з чотириочковим доробком (Олександрія, Металург, Іллічівець) мають ту спільну рису, що здобули свою єдину перемогу ще в першому турі.

Нагадаємо, що раніше зіграли...

Таврія - Оболонь 0:0

Металіст - Олександрія 2:1 (Крістальдо 40, Шав`єр 77 - Гітченко 88)

Чорноморець - Дніпро 1:1 (Бурдужан 90+1 - Джуліано 43)

Зоря - Металург 1:0 (Чечер 90+3 авт.)

Іллічівець - Волинь 1:2 (Фомін 73 - Майкон 39, 44)

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Ігри 6-го туру відбудуться

12 серпня

Кривбас (9) - Ворскла (9)

13 серпня

Арсенал (9) - Динамо (11)

Карпати (1) - Зоря (7)

Дніпро (8) - Шахтар (13)

Оболонь (2) - Металіст (11)

14 серпня

Волинь (7) - Олександрія (4)

Іллічівець (4) - Чорноморець (2)

15 серпня

Металург (4) - Таврія (7)