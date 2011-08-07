Динамо, Шахтар і Арсенал виграли з однаковим рахунком

Закінчився 5-й тур

Сьогоднішніми матчами закінчився 5-й тур Чемпіонату України з футболу Динамо - Карпати 2:0 (Шевченко 33, Вукоєвич 54) Шахтар - Кривбас 2:0 (Селезньов 43, Шевчук 47) Ворскла - Арсенал 0:2 (Флореску 44, Шацьких 45) Нагадаємо, що раніше зіграли... Таврія - Оболонь 0:0 Металіст - Олександрія 2:1 (Крістальдо 40, Шав`єр 77 - Гітченко 88) Чорноморець - Дніпро 1:1 (Бурдужан 90+1 - Джуліано 43) Зоря - Металург 1:0 (Чечер 90+3 авт.) Іллічівець - Волинь 1:2 (Фомін 73 - Майкон 39, 44) *** Ігри 6-го туру відбудуться 12 серпня Кривбас (9) - Ворскла (9) 13 серпня Арсенал (9) - Динамо (11) Карпати (1) - Зоря (7) Дніпро (8) - Шахтар (13) Оболонь (2) - Металіст (11) 14 серпня Волинь (7) - Олександрія (4) Іллічівець (4) - Чорноморець (2) 15 серпня Металург (4) - Таврія (7)

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