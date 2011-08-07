Шева: Ми і вболівальники «Динамо» одержали важкий удар

Форвард київського "Динамо" Андрій Шевченко заявив, що його розмова на підвищених тонах із головним тренером команди Юрієм Сьоміним у матчі проти "Рубіна" в Казані в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів була надумана кимось зі сторони.

"Не знаю, напевно, комусь вигідно з цього роздувати скандал, — передає слова Шевченка "Чемпіонат.com". - Ніякого конфлікту з Юрієм Сьоміним немає. У нас із тренером взаємна повага, тому повертатися до цього епізоду не бачу більше сенсу. В іграх з "Рубіном" ми і вболівальники "Динамо" одержали важкий удар. Тепер треба змиритися, пережити цей кошмар і жити далі. Через ігри в чемпіонаті також готуватимемося до матчів у Лізі Європи проти "Літекса".