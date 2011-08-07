Поляки заборонили пиво на Євро-2012

Сенат Польщі проголосував проти поправки до Закону про безпеку на масових заходах, яка могла б дозволити продаж низькоалкогольних напоїв на футбольних матчах, в т.ч. під час поєдинків Євро-2012, повідомляє "Сегодня".

Минулого тижня цю поправку прийняв польський парламент. Проте Сенат забракував продаж на аренах "легкого" пива. Найбільшу полеміку викликало питання про можливість поширення на стадіонах напоїв, що містять до 3,5 відсотків алкоголю, зокрема під час футбольних матчів.

На чемпіонаті світу-2010 в ЮАР пиво було дозволене і продавалося просто на стадіонах.