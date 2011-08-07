Поляки заборонили пиво на Євро-2012
09:17, 07 серпня 2011Спорт
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Сенат забракував поправку
Сенат Польщі проголосував проти поправки до Закону про безпеку на масових заходах, яка могла б дозволити продаж низькоалкогольних напоїв на футбольних матчах, в т.ч. під час поєдинків Євро-2012, повідомляє "Сегодня".
Минулого тижня цю поправку прийняв польський парламент. Проте Сенат забракував продаж на аренах "легкого" пива. Найбільшу полеміку викликало питання про можливість поширення на стадіонах напоїв, що містять до 3,5 відсотків алкоголю, зокрема під час футбольних матчів.
На чемпіонаті світу-2010 в ЮАР пиво було дозволене і продавалося просто на стадіонах.
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