Результати матчів 5-го туру Чемпіонату України з футболу
08:22, 07 серпня 2011Спорт
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Металіст вийшов на перше місце
Закінчилися чергові матчі 5-го туру Чемпіонату України з футболу
Таврія - Оболонь 0:0
Металіст - Олександрія 2:1 (Крістальдо 40, Клейтон 77 - Гітченко 88)
Чорноморець - Дніпро 1:1 (Бурдужан 90+1 - Джуліано 43)
Нагадаємо, що раніше зіграли... Зоря - Металург 1:0 (Чечер 90+3 авт.)
Іллічівець - Волинь 1:2 (Фомін 73 - Майкон 39, 44)
...а сьогодні тур завершать
Шахтар (10) - Кривбас (9)
Динамо (8) - Карпати (1)
Ворскла (9) - Арсенал (6)
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