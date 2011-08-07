Результати матчів 5-го туру Чемпіонату України з футболу

08:22, 07 серпня 2011
Спорт
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Металіст вийшов на перше місце 

Закінчилися чергові матчі 5-го туру Чемпіонату України з футболу

Таврія - Оболонь 0:0

Металіст - Олександрія 2:1 (Крістальдо 40, Клейтон 77 - Гітченко 88)

Чорноморець - Дніпро 1:1 (Бурдужан 90+1 - Джуліано 43)

Нагадаємо, що раніше зіграли...

Зоря - Металург 1:0 (Чечер 90+3 авт.)

Іллічівець - Волинь 1:2 (Фомін 73 - Майкон 39, 44)

...а сьогодні тур завершать

Шахтар (10) - Кривбас (9)

Динамо (8) - Карпати (1)

Ворскла (9) - Арсенал (6)

 

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