Кличко через арешт Тимошенко призупинив підготовку до поєдинку

Чемпіон світу з боксу Віталій КЛИЧКО у зв’язку з арештом екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО призупинив підготовку до вересневого поєдинку з польським боксером Томашом АДАМЕКОМ і повернувся із Австрії до Києва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «УДАР», яку очолює В.КЛИЧКО

«Дізнавшись про те, що відбувається в Україні, я призупинив підготовку до бою та повернувся до Києва, оскільки розумію, що справжній бій за демократичні цінності розгорнеться саме тут – в Україні - і я не можу бути стороннім спостерігачем в такій ситуації», - сказав В.КЛИЧКО.

«ТИМОШЕНКО опинилася за гратами напередодні річниці незалежності України. Це свідчить про те, що демократія в нашій країні не протрималася й 20 років, а її вже знищують. Якщо так буде й надалі – ми вічно житимемо в умовах диктатури і тотальної корупції, а про розвиток громадянського суспільства доведеться забути», – заявив лідер «УДАРу».

«Справи опозиціонерів від самого початку є політично заангажованими. Отже, якщо правосуддя у нас вибіркове, виникає питання – хто наступний опиниться за гратами? Невже влада збирається воювати з власним народом та пересаджати всіх тих, хто виступає проти її методів керування країною?», – запитує політик.

На переконання В.КЛИЧКА, «наслідком цих подій може стати міжнародна ізоляція України, що остаточно поставить хрест на прагненні українців жити у вільній демократичній державі, де сповідують європейські цінності».