”Шахтар” назвав ціну свободи Матузалема

Футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк) згодиться на вільний перехід бразильського напівзахисника Франселіно МАТУЗАЛЕМА в іншу команду тільки за 25 млн. євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в заяві клубу, оприлюдненій його прес-службою.

"У особистому контракті, укладеному між МАТУЗАЛЕМОМ і ФК "Шахтар", є умова, згідно з якою футболіст може безперешкодно перейти в інший клуб, якщо сума пропонованого трансферу становитиме не менше 25 мільйонів євро", - говориться в заяві клубу.

При цьому в документі підкреслюється, що "у випадку, якщо перехід футболіста відбудеться без згоди ФК "Шахтар", згідно з Правилами ФІФА "За статусом і трансфером гравців", новий клуб буде відповідальним за виплату цієї суми "Шахтарю" як компенсації за заподіяні збитки.

ФК "Шахтар" наголошує, що чутки про те, що клубу нібито пропонували за трансфер Ф.МАТУЗАЛЕМА 10-12 мільйонів євро не "мають під собою ніяких підстав".

"Для того, щоб розвіяти численні чутки і спекуляції, ми повідомляємо, що за весь час перебування МАТУЗАЛЕМА в "Шахтарі" клубу надійшло тільки дві пропозиції: від італійського клубу "Палермо" на суму 7 мільйонів доларів та іспанської "Сарагоси" - 8 мільйонів доларів", - наголошується в заяві. При цьому ФК "Шахтар акцентує, що "іспанський клуб обмежився тільки телефонною розмовою і запропонував виплачувати вищезгадану суму частинами протягом трьох років". "Цілком природно, що подібні пропозиції не зацікавили керівництво ФК "Шахтар", - уточнює донецький клуб.

ФК "Шахтар" інформує, що "істерія навколо даного питання постійно роздувається агентами МАТУЗАЛЕМА і підбурюється вищеназваними клубами, які таким чином хотіли б одержати футболіста за прийнятні для себе гроші".

"Ми вже неодноразово заявляли, що подібний шантаж не увінчається успіхом. Якщо договір між ФК "Шахтар" і Франселіно МАТУЗАЛЕМОМ буде порушений, то ми залишаємо за собою право вимагати дисциплінарних санкцій згідно з регламентом ФІФА, як проти самого футболіста, так і проти клубу, що уклав з ним контракт", ще раз підкреслює керівництво "Шахтаря".

"Особистий контракт з МАТУЗАЛЕМОМ дотримувався і дотримується нами неухильно, і ми маємо право вимагати того ж з другого боку", - говориться у заяві ФК "Шахтар".

Як повідомляв УНІАН, кілька днів тому капітан команди "Шахтар" (Донецьк) бразилець Ф.МАТУЗАЛЕМ самовільно покинув тренувальні збори команди в Швейцарії і виїхав до Італії. Його футбольні агенти інформували керівництво "Шахтаря" про те, що Ф.МАТУЗАЛЕМ має намір покинути команду і перейти в іспанську "Сарагосу". У відповідь "Шахтар" висунув ультиматум: або Ф.МАТУЗАЛЕМ повертається в клуб або він буде дискваліфікований згідно з регламентом ФІФА.