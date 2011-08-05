Результати жеребкування Ліги чемпіонів

14:15, 05 серпня 2011
Спорт
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Кривдники Динамо їдуть до Франції

У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 4-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Чемпіонський шлях:

"Вісла" (Польща) - АПОЕЛ (Кіпр)

"Маккабі" (Ізраїль) - "Генк" (Бельгія)

"Динамо" (Хорватія) - "Мальме" (Швеція)

"Копенгаген" (Данія) - "Вікторія" (Чехія)

БАТЕ (Білорусь) - "Штурм" (Австрія)

Шлях представників ліг:

"Оденсе" (Данія) - "Вільярреал" (Іспанія)

"Твенте" (Голландія) - "Бенфіка" (Португалія)

"Арсенал" (Англія) - "Удінезе" (Італія)

"Баварія" (Німеччина) - "Цюріх" (Швейцарія)

"Ліон" (Франція) - "Рубін" (Росія)

Перші матчі цього етапу пройдуть 16 і 17 серпня, зустрічі у відповідь відбудуться 23 і 24 серпня.

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