Результати жеребкування Ліги чемпіонів
14:15, 05 серпня 2011Спорт
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Кривдники Динамо їдуть до Франції
У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 4-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.
Чемпіонський шлях:
"Вісла" (Польща) - АПОЕЛ (Кіпр)
"Маккабі" (Ізраїль) - "Генк" (Бельгія)
"Динамо" (Хорватія) - "Мальме" (Швеція)
"Копенгаген" (Данія) - "Вікторія" (Чехія)
БАТЕ (Білорусь) - "Штурм" (Австрія)
Шлях представників ліг:
"Оденсе" (Данія) - "Вільярреал" (Іспанія)
"Твенте" (Голландія) - "Бенфіка" (Португалія)
"Арсенал" (Англія) - "Удінезе" (Італія)
"Баварія" (Німеччина) - "Цюріх" (Швейцарія)
"Ліон" (Франція) - "Рубін" (Росія)
Перші матчі цього етапу пройдуть 16 і 17 серпня, зустрічі у відповідь відбудуться 23 і 24 серпня.
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