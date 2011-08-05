Результати жеребкування Ліги чемпіонів

Кривдники Динамо їдуть до Франції

У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 4-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Чемпіонський шлях: "Вісла" (Польща) - АПОЕЛ (Кіпр) "Маккабі" (Ізраїль) - "Генк" (Бельгія) "Динамо" (Хорватія) - "Мальме" (Швеція) "Копенгаген" (Данія) - "Вікторія" (Чехія) БАТЕ (Білорусь) - "Штурм" (Австрія) Шлях представників ліг: "Оденсе" (Данія) - "Вільярреал" (Іспанія) "Твенте" (Голландія) - "Бенфіка" (Португалія) "Арсенал" (Англія) - "Удінезе" (Італія) "Баварія" (Німеччина) - "Цюріх" (Швейцарія) "Ліон" (Франція) - "Рубін" (Росія) Перші матчі цього етапу пройдуть 16 і 17 серпня, зустрічі у відповідь відбудуться 23 і 24 серпня.

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