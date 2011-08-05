Група 1+1 виграла тендер на трансляцію Ліги Європи і Ліги Чемпіонів

Канали групи 1+1 - 1+1 і 2+2 - виграли тендер на трансляцію найпрестижніших європейських турнірів з футболу: Ліги Європи і Ліги Чемпіонів УЄФА. У пакет також входить матч за Суперкубок УЄЕФА. Про це керівництво УЄФА заявило 4 серпня.

"Канали 1+1 і 2+2 транслюватимуть хоч би один матч Ліги Чемпіонів в ігровий тиждень, а також найкращі моменти матчів. Матчі Ліги Європи за участю українських команд, а також фінал Ліги Європи будуть показані на каналі 1+1", - сказано в заяві УЄФА.

Права на трансляцію таких престижних ігор вперше за 10 останніх років належатимуть не посередникам, а телеканалу безпосередньо. За словами Олександра Ткаченка, генерального директора групи 1+1, канали забезпечать трансляцію на максимально високому технічному рівні. "Ми дуже раді цій перемозі і вдячні УЄФА за їхній вибір", - прокоментував Олександр Ткаченко.