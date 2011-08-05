Результати матчів Ліги Європи

Закінчилися матчі 3-го відбірного раунду Ліги Європи

Обидві українські команди пройшли в наступний раунд турніру

Слайго Роверс - Ворскла 0:2 (Закарлюка 16, Ребенок 17). Перший матч 0:0

Сент-Патрікс - Карпати 1:3 (Зеньов 22, Худобяк 64, Ощіпко 83). (0:2)

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Актобе - Аланія 1:1 (1:1). За пенальті - 2:4

Гомель - Бурсаспор 1:3 (1:2)

Легія - Газіантепспор 0:0 (1:0)

Динамо Тбілісі - КР Рейк`явік 2:0 (4:1)

Газ-Метан - Майнц-05 1:1 (1:1). За пенальті 4:3

Локомотив Софія - Шльонськ 0:0 (0:0). За пенальті 3:4

Сараєво - Спарта 0:2 (0:5)

Спартак Трнава - Левські 2:1 (1:2). За пенальті 5:4

Црвена Звезда - Вентспілс 7:0 (2:1)

Фулхем - РНК Спліт 2:0 (0:0)

Хайдук - Сток Сіті 0:1 (0:1)

Стремсгодсет - Атлетіко 0:2 (1:2)

Ренн - Металург Руставі 2:0 (5:2)

Млада-Болеслав - АЕК Ларнака 2:2 (0:3)

Вараждин - Динамо Бухарест 1:2 (2:2)

Ельфсборг - Олесунн 1:1 (0:4)

Карабах - Брюгге 0:0 (1:4)

Сениця - Зальцбург 0:3 (0:1)

Хельсинборг - Бней-Єгуда 3:0 (0:1)

Хекен - Насьонал 2:1 (0:3)

Брондбю - Рід 4:2 (0:2)

Тун - Палермо 1:1 (2:2)

Вестерло - Янг Бойз 0:2 (1:3)

Вадуц - Хапоель Т-А 2:1 (0:4)

Маккабі Т-А - Железнічар 6:0 (2:0)

Олімпіакос Волос - Діфферданж 3:0 (3:0)

Ден Хааг - Омонія 1:0 (0:3)

Работнічкі - Анортосіс 1:2 (2:0)

ПАОК - Волеренга 3:0 (2:0)

Яблонець - Алкмаар 1:1 (0:2)

Хартс - Пакш 4:1 (1:1)

Аустрія Відень - Олімпія Любляна 3:2 (1:1)

Гімараеш - Міт`юлланд 2:1 (0:0)

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У раунді плей-офф 18 і 25 серпня беруть участь:

- 35 переможців 3-го відбірного раунду

- 17 володарів кубків з країн, що займають 1-17 місця в рейтингу УЄФА

- 9 володарів 3-5 місць в першості країн, що займають 1-9 місця в рейтингу УЄФА

- та 15 команд, які не пройшли раунд Ліги чемпіонів.