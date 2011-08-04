Ворскла і Карпати пройшли до плей-офф Ліги Європи
Результати матчів
Закінчилися матчі 3-го відбірного раунду Ліги Європи
Слайго Роверс - Ворскла 0:2 (Закарлюка 16, Ребенок 17). Перший матч 0:0
Сент-Патрікс - Карпати 1:3 (Зеньов 22, Худобяк 64, Ощіпко 83). (0:2).
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Млада-Болеслав - АЕК Ларнака 2:2 (0:3)
Вараждин - Динамо Бухарест 1:2 (2:2)
Ельфсборг - Олесунн 1:1 (0:4)
Карабах - Брюгге 0:0 (1:4)
Стремсгодсет - Атлетіко 0:2 (1:2)
Актобе - Аланія 1:1 (1:1). За пенальті - 2:4
Гомель - Бурсаспор 1:3 (1:2)
Легія - Газіантепспор 0:0 (1:0)
Ренн - Металург Руставі 2:0 (5:2)
Динамо Тбілісі - КР Рейк`явік 2:0 (4:1)
Сениця - Зальцбург 0:3 (0:1)
Хельсинборг - Бней-Єгуда 3:0 (0:1)
Хайдук - Сток Сіті 0:1 (0:1)
Хекен - Насьонал 2:1 (0:3)
Брондбю - Рід 4:2 (0:2)
Маккабі Т-А - Железнічар 6:0 (2:0)
Тун - Палермо 1:1 (2:2)
Спартак Трнава - Льовські 2:1 (1:2). За пенальті 5:4
Газ-Метан - Майнц-05 1:1 (1:1). За пенальті 4:3
Вестерло - Янг Бойз 0:2 (1:3)
Вадуц - Хапоель Т-А 2:1 (0:4)
Олімпіакос Волос - Діфферданж 3:0 (3:0)
Ден Хааг - Омонія 1:0 (0:3)
Работнічкі - Анортосіс 1:2 (2:0)
ПАОК - Волеренга 3:0 (2:0)
Локомотив Софія - Шльонськ 0:0 (0:0). За пенальті 3:4
Црвена Звезда - Вентспілс 7:0 (2:1)
Яблонець - Алкмаар 1:1 (0:2)
Фулхем - РНК Спліт 2:0 (0:0)
Хартс - Пакш 4:1 (1:1)
Сараєво - Спарта 0:2 (0:5)
Аустрія Відень - Олімпія Любляна 3:2 (1:1)
Гімараеш - Міт`юлланд 2:1 (0:0)