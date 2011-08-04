Ворскла і Карпати пройшли до плей-офф Ліги Європи

Результати матчів

Закінчилися матчі 3-го відбірного раунду Ліги Європи Слайго Роверс - Ворскла 0:2 (Закарлюка 16, Ребенок 17). Перший матч 0:0 Сент-Патрікс - Карпати 1:3 (Зеньов 22, Худобяк 64, Ощіпко 83). (0:2). *** Млада-Болеслав - АЕК Ларнака 2:2 (0:3) Вараждин - Динамо Бухарест 1:2 (2:2) Ельфсборг - Олесунн 1:1 (0:4) Карабах - Брюгге 0:0 (1:4) Стремсгодсет - Атлетіко 0:2 (1:2) Актобе - Аланія 1:1 (1:1). За пенальті - 2:4 Гомель - Бурсаспор 1:3 (1:2) Легія - Газіантепспор 0:0 (1:0) Ренн - Металург Руставі 2:0 (5:2) Динамо Тбілісі - КР Рейк`явік 2:0 (4:1) Сениця - Зальцбург 0:3 (0:1) Хельсинборг - Бней-Єгуда 3:0 (0:1) Хайдук - Сток Сіті 0:1 (0:1) Хекен - Насьонал 2:1 (0:3) Брондбю - Рід 4:2 (0:2) Маккабі Т-А - Железнічар 6:0 (2:0) Тун - Палермо 1:1 (2:2) Спартак Трнава - Льовські 2:1 (1:2). За пенальті 5:4 Газ-Метан - Майнц-05 1:1 (1:1). За пенальті 4:3 Вестерло - Янг Бойз 0:2 (1:3) Вадуц - Хапоель Т-А 2:1 (0:4) Олімпіакос Волос - Діфферданж 3:0 (3:0) Ден Хааг - Омонія 1:0 (0:3) Работнічкі - Анортосіс 1:2 (2:0) ПАОК - Волеренга 3:0 (2:0) Локомотив Софія - Шльонськ 0:0 (0:0). За пенальті 3:4 Црвена Звезда - Вентспілс 7:0 (2:1) Яблонець - Алкмаар 1:1 (0:2) Фулхем - РНК Спліт 2:0 (0:0) Хартс - Пакш 4:1 (1:1) Сараєво - Спарта 0:2 (0:5) Аустрія Відень - Олімпія Любляна 3:2 (1:1) Гімараеш - Міт`юлланд 2:1 (0:0)

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