Янукович привітав Путіна і Фрадкова з Олімпіадою і висловив готовність допомогти

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ надіслав привітання Президенту Російської Федерації Володимиру ПУТІНУ, голові уряду РФ Михайлу ФРАДКОВУ і президенту Національного олімпійського комітету Росії Леоніду ТЯГАЧОВУ у зв’язку з перемогою Росії у конкурсі за право на проведення зимових Олімпійських ігор 2014 року в Сочі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів України, за словами В.ЯНУКОВИЧА, дана подія є черговим яскравим підтвердженням великих успіхів російського спорту на міжнародній арені і визнанням Росії гідним економічним партнером світових держав.

„Віддаючи належне успішній і надзвичайно згуртованій роботі російської команди, її впевненості в перемозі, хочу все-таки відзначити, що вирішальне, на мій погляд, значення в успіху заявки міста Сочі мало Ваше, пане Президенте, відвідування Гватемали і звернення до членів комісії Міжнародного олімпійського комітету в переддень голосування. Усе це у комплексі забезпечило позитивний результат”, - йдеться у вітальній телеграмі В.ЯНУКОВИЧА, адресованій В.ПУТІНУ.

Адресуючи вітання М.ФРАДКОВУ, В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що „в Україні щиро розділяють радість перемоги всіх росіян і переконані, що проведення зимових Олімпійських ігор у Сочі буде організовано на найвищому рівні, що підтвердить високий потенціал Росії, буде сприяти подальшому зміцненню високого авторитету Росії і російського спорту на міжнародній арені. Користуючись нагодою, бажаю уряду Російської Федерації успішної підготовки і проведення зимової Олімпіади 2014 року, а російській команді – чудових спортивних перемог в ім`я Росії, торжества гуманізму і справедливості”.

У вітальній телеграмі прем’єр-міністра України на ім’я Л.ТЯГАЧОВА зазначається: „Важко переоцінити значимість проведення Олімпійських ігор, що служитиме забезпеченню нового етапу розвитку зимових видів спорту, подальшому удосконаленню загальнодержавної і туристичної інфраструктури, здійсненню будівництва і реконструкції спортивних споруджень, залученню до занять фізичною культурою і спортом широких верств населення як у Росії, так і в інших країнах”.

Разом з цим В.ЯНУКОВИЧ висловив готовність уряду України у наданні необхідної допомоги щодо організації і проведення Олімпійських ігор.