Півзахисник київського «Динамо»: такий наш максимум на сьогодні

Півзахисник київського "Динамо" Олег Гусєв, що забив єдиний гол динамівців у ворота "Рубіна", заявив, що на сьогодні "Динамо" показало свій максимум.

- Футбол - це така гра, що важливий, насамперед, результат. І не має значення, як ти грав. Ми своє завдання виходу в наступний раунд не виконали. Хоча всі бачили, що хлопців немає в чому дорікнути. Ми старалися, але на даний момент це наш максимум. Було багато моментів, ми їх не реалізували. Що ж, тепер будемо готуватися до Ліги Європи,- цитує "динамівця" ТСН.

На запитання, чи Ліга Європи - це максимум "Динамо" на даний момент, Гусєв відповів наступне:

- Справа не в турнірі. Просто ми не можемо реалізувати свої моменти, тому й такий наш максимум на сьогодні.