Результати 3-го раунду Ліги чемпіонів УЄФА

22:51, 03 серпня 2011
Спорт
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Наступний раунд - з 16 по 24 серпня 

Сьогоднішніми матчами закінчується 3-й відбірний раунд Ліги чемпіонів УЄФА

Рубін - Динамо Київ 2:1 (перший матч 2:0)

Мальме - Рейнджерс 1:1 (1:0)

Васлуй - Твенте 0:0 (0:2)

Слован Братислава - АПОЕЛ 0:2 (0:0)

Вікторія Пльзень - Русенборг 3:2 (1:0)

Цюріх - Стандард 1:0 (1:1)

Вісла Краків - Літекс 3:1 (2:1)

Штурм - Зестапоні 1:0 (1:1)

Марибор - Маккабі Хайфа 1:1 (1:2)

Динамо Загреб - ХІК 1:0 (2:1)

Партизан - Генк 1:1 (1:2)

Трабзонспор - Бенфіка 1:1 (0:2)

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Нагадаємо, що вчора зіграли

БАТЕ - Екранас 3:1 (перший матч 0:0)

Шемрок Роверс - Копенгаген 0:2 (0:1)

Панатінаїкос - Оденсе 3:4 (1:1)

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Ігри наступного раунду плей-офф, згідно з календарем, призначені на 16-17 та 23-24 серпня.

 

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