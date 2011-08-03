Результати 3-го раунду Ліги чемпіонів УЄФА

Наступний раунд - з 16 по 24 серпня

Сьогоднішніми матчами закінчується 3-й відбірний раунд Ліги чемпіонів УЄФА Рубін - Динамо Київ 2:1 (перший матч 2:0) Мальме - Рейнджерс 1:1 (1:0) Васлуй - Твенте 0:0 (0:2) Слован Братислава - АПОЕЛ 0:2 (0:0) Вікторія Пльзень - Русенборг 3:2 (1:0) Цюріх - Стандард 1:0 (1:1) Вісла Краків - Літекс 3:1 (2:1) Штурм - Зестапоні 1:0 (1:1) Марибор - Маккабі Хайфа 1:1 (1:2) Динамо Загреб - ХІК 1:0 (2:1) Партизан - Генк 1:1 (1:2) Трабзонспор - Бенфіка 1:1 (0:2) *** Нагадаємо, що вчора зіграли БАТЕ - Екранас 3:1 (перший матч 0:0) Шемрок Роверс - Копенгаген 0:2 (0:1) Панатінаїкос - Оденсе 3:4 (1:1) *** Ігри наступного раунду плей-офф, згідно з календарем, призначені на 16-17 та 23-24 серпня.

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