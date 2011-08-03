Луческу: жінки ще не готові бути суддями в чоловічому футболі

Головний тренер ФК «Шахтар» (Донецьк) Мірча ЛУЧЕСКУ наполягає, що жінки ще не готові бути суддями у чоловічому футболі.

Так він прокоментував публікації в ЗМІ після його висловлювань про «сентиментальне» суддівство арбітра на лінії Наталії РАЧИНСЬКОЙ в матчі «Динамо» - «Оболонь», повідомили у прес-службі «Шахтаря».

Згідно з повідомленням, вислів М.ЛУЧЕСКУ про якість суддівства Н.РАЧИНСЬКОЇ «обріс коментарями соціологів та інших фахівців у галузі «жіночого питання», а головний тренер «Шахтаря» був звинувачений у різноманітних гріхах і названий «сексистом».

Повертаючись до цієї теми, М.ЛУЧЕСКУ заявив прес-службі «Шахтаря», що своїми словами не хотів образити жінку-арбітра, а навпаки - зробив їй комплімент.

«Сентиментальність – ось краща якість, яка оцінюється чоловіками у жінках. Сентименти жінок тримають родину в тонусі. Сентименти – це і любов! Якщо немає любові, то нічого немає в цьому житті. Вже повірте мені, я знаю», - сказав М.ЛУЧЕСКУ.

Він нагадав, що сьогодні жінки служать в армії, літають у космос, виступають у професійному спорті - в боксі, регбі, у футболі. «Їм доводиться боротися в дуже непростому, агресивному середовищі. І я оцінюю їх сміливість гідно», - підкреслив М.ЛУЧЕСКУ.

Проте, кажучи про жінок у футболі, він акцентує: є жіночі змагання, з жінками-суддями, і це абсолютно особливе явище, з власною специфікою. «Але бути суддями у чоловічому футболі жінки ще не готові», - переконаний наставник «Шахтаря».

При цьому він наводить приклад таких країн, як Іспанія, Італія і Англія, де жінки-арбітри не судять матчі чоловічих команд. «Зверніть увагу, не можемо ж ми сьогодні створити отакі мікс-команди, де жінки і чоловіки разом гратимуть у футбол? Аналогічна ситуація і з суддівством», - аргументує М.ЛУЧЕСКУ. При цьому він наголошує, що тут мова зовсім не у статевій приналежності. «Для того, щоб бути присутніми у чоловічому футболі, жінки повинні відповідати усім вимогам, усім параметрам чоловічого футболу. Не кажучи про те, що у цього питання є ще й етичний, моральний аспект», - вважає М.ЛУЧЕСКУ, маючи на увазі навіть такий простий факт, що багато стадіонів України поки не мають спеціальних роздягалень для жінок-суддів.

«Навіть не знаю, як вони там перевдягаються разом. Який чоловік може схвалити, щоб його дружина таким чином знаходилася у чоловічій компанії?» - дивується М.ЛУЧЕСКУ.

Він також нагадав випадок у Німеччині, коли гравець-чоловік випадково зачепив груди жінки-арбітра, і це відео пройшло по всіх сайтах. М.ЛУЧЕСКУ не хотілося б, щоб жінки потрапляли у такі принизливі ситуації. «Хтось показав, як судила ця жінка-рефері з Німеччини? Дуже сумніваюся. Зате дії гравця відносно її грудей були продемонстровані докладно», - констатує наставник «Шахтаря».

При цьому він ще раз підкреслює: «Якщо б я сказав, що поки не ставив би жінку в чоловічий футбол, то виключно з поваги до жінки, щоб її не принижували у подібних епізодах».

Він закликає усіх бути реалістами: жінки не можуть здійснити такий стрибок і вийти на рівень чоловічого футболу. «У грі, повній інтересів, агресії, з непередбаченою реакцією з боку уболівальників, гравців, та й тренерів, жінці буде незатишно», - упевнений головний тренер «гірників».

Одночасно він категорично заявляє, що, кажучи про якість суддівства жінки-арбітра, не хотів нікого образити.

«Я прошу вибачення у Наталії РАЧИНСЬКОЇ і прошу вибачення у всіх жінок, які могли у зв`язку з цими моїми словами відчути себе ображеними. Від щирого серця, з усією любов`ю в думках посилаю їм великі букети троянд!», - додав М.ЛУЧЕСКУ.