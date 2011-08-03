Суперник львівських Карпат відмовляється виходити на поле

Футболісти дублінського клубу "Сент-патрікс Атлетік" загрожують бойкотувати матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти львівських "Карпат", повідомляє РІА "Новости" з посиланням на independent.ie.

Гравці незадоволені тим, що керівництво клубу не виплатило їм призові за участь у матчах Ліги Європи з ісландським "Вестманнаейяром", карагандинським "Шахтарем" і "Карпатами", друга зустріч з якими має відбутися в Дубліні завтра.

Якщо футболісти таки пробойкотують матч, то семикратним чемпіонам Ірландії загрожує штраф у розмірі 10 тисяч євро і заборона на участь в усіх змаганнях під егідою УЄФА наступного сезону.

Перша зустріч, що відбулася 28 липня в Львові, завершилася перемогою господарів з рахунком 2:0.