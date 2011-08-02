Результати матчів Ліги чемпіонів
23:36, 02 серпня 2011Спорт
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БАТЕ вийшов у плей-офф
Тривають сьогоднішні матчі 3-го відбірного раунду Ліги чемпіонів УЄФА
БАТЕ - Екранас 3:1 (перший матч 0:0)
Шемрок Роверс - Копенгаген 0:2 (0:1)
Панатінаїкос - Оденсе 3:4 (1:1)
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Решта ігор відбудуться завтра
19.00 Рубін - Динамо Київ (2:0) 20.00 Мальме - Рейнджерс (1:0)
20.45 Васлуй - Твенте (0:2)
21.15 Слован Братислава - АПОЕЛ (0:0)
21.15 Вікторія Пльзень - Русенборг (1:0)
21.15 Цюріх - Стандард (1:1)
21.30 Вісла Краків - Літекс (2:1)
21.30 Штурм - Зестапоні (1:1)
21.45 Марібор - Маккабі Хайфа (1:2)
21.45 Динамо Загреб - ХІК (2:1)
21.45 Партизан - Генк (1:2)
21.45 Трабзонспор - Бенфіка (0:2)
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