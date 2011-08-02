Українці взяли дві «бронзи» на чемпіонаті Європи

На Чемпіонаті Європи з п’ятиборства, що проходив у Лондоні (Велика Британія), українські спортсмени Дмитро КІРПУЛЯНСЬКИЙ та Вікторія ТЕРЕЩУК вибороли дві бронзові нагороди та отримали олімпійські ліцензії на Олімпійські ігри в Лондоні 2012 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби молоді та спорту України, перше та друге місця на змаганнях завоювали російські спортсмени.