Українці взяли дві «бронзи» на чемпіонаті Європи
19:04, 02 серпня 2011Спорт
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З п`ятиборства
На Чемпіонаті Європи з п’ятиборства, що проходив у Лондоні (Велика Британія), українські спортсмени Дмитро КІРПУЛЯНСЬКИЙ та Вікторія ТЕРЕЩУК вибороли дві бронзові нагороди та отримали олімпійські ліцензії на Олімпійські ігри в Лондоні 2012 року.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби молоді та спорту України, перше та друге місця на змаганнях завоювали російські спортсмени.
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