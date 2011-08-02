Українці перевірять свій дух на Гудзоні

Команда "Український дух" - чемпіон світу з водно-моторному спорту 2009 року у класі Р1 SuperSport - представить Україну на перегонах у Нью-Йорку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національної федерації водно-моторного спорту України, змагання відбудуться 8-10 вересня на річці Гудзон.

За словами одного з творців проекту "Український дух", президента Національної федерації водно-моторного спорту України Віктора ШЕМЧУКА, перегони відбудуться в роковини терористичної атаки на башти-близнята і будуть присвячені жертвам цієї трагедії.

"Ми плануємо виставити два човни у класах Р1 і Р2 (аналоги європейських Evolution і SuperSport). Екіпажі: Аарон КЬЯНТАР/Віктор ШЕМЧУК і Олексій ЧЕНДЕКОВ/Андрій ЛИСЕНКО. Сьогодні зареєстровано понад 150 заявок на участь. Ми розуміємо, що вони матимуть не лише спортивний, а й соціальний характер, і теж хочемо вшанувати пам`ять загиблих", - сказав В.ШЕМЧУК.

Друге змагання, в якому візьме участь «Український дух», – знаменитий тиждень перегонів у Кі-Уесті. Вони проводяться вже 35 років, з них 31 рік – як чемпіонат світу. Ця першість визнана однією з найпрестижніших у водно-моторному світі. Цього року перегони у Кі-Уесті відбудуться 6-13 листопада.