Тимощуку запропонували перейти в махачкалинський клуб

Півзахиснику "Баварії" Анатолію Тимощуку зроблена пропозиція про перехід в махачкалинський "Анжи", стверджує Sovsport.ru. За інформацією джерела, клуб російської Прем'єр-ліги планує купити футболіста збірної України після завершення трансферу Юрія Жиркова.

Нагадаємо, що Тимощук перейшов в "Баварію" в 2009 році із "Зеніту". У минулому сезоні чемпіонату Німеччини він взяв участь в 26 матчах мюнхенського клубу і забив три голи.

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