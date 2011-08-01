У Львові на євростадіоні знайшли міну часів Другої світової війни

Сьогодні у Львові на території будівництва стадіону до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року було знайдено міну часів Другої світової війни.

Як повідомили УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради, сьогодні о 09.20 на вул. Стрийській – Кільцевій (територія будівництва стадіону до Євро-2012) під час проведення земляних робіт було виявлено 82-міліметрову мінометну міну часів війни.

Місце, де виявлено міну, охороняється. Подано заявку на вилучення та знешкодження виявленого боєприпасу.

Як повідомляв УНІАН, євростадіон у Львові планується відкрити наприкінці жовтня за участю Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.