«Динамо» не буде організовувати поїздку фанатів на матч із «Рубіном»

Київське "Динамо" не буде організовувати виїзд своїх уболівальників у Казань на матч-відповідь проти "Рубіну" в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Про це повідомили в офісі столичного клубу, передає Чемпіонат.com.

Тим не менше, будь-який уболівальник "Динамо" може придбати квиток на цю гру в гостьовий сектор, пред`явивши в касі стадіону "Центральний" паспорт громадянина України.

Зазначимо, що за квотою УЄФА для фанатів "Динамо" виділено цілий сектор.

Тим часом, станом на недільний вечір на матч "Рубін" - "Динамо" було реалізовано 8900 квитків.

Керівництво стадіону "Центральний" сподівається, що до середи буде продано приблизно стільки ж квитків, скільки вдалося реалізувати до цих пір, але не впевнене, що приїзд київської команди принесе Казані сезонний рекорд відвідуваності.

Нагадаємо, що пряма трансляція матчу "Рубін" - "Динамо" відбудеться на телеканалі 2+2. Початок - о 18:45.

ТСН