ЧС-2014: Поляки тішаться, що потрапили до однієї групи з Україною

Головний тренер національної збірної Польщі Францішек Смуда висловив задоволення з результатів жеребкування відбіркового турніру до чемпіонату світу 2014 року, який пройде на полях Бразилії. Як наголосив фахівець, група Н, де суперниками «кадри» будуть англійці, чорногорці, українці, молдовани та санмаринці, є посередньою.

«Ця група не є ані надто складною, ані дуже слабкою. Проте, напевне, сильнішою за ту, в якій грала Польща у відборі до чемпіонату світу в ПАР (Словаччина, Словенія, Чехія, Північна Ірландія, Сан-Марино). Маємо як сильних суперників, так і зручних. Нам відомий потенціал Англії, ми добре знаємо Україну, але особливу увагу нам потрібно звернути на Чорногорію, в якій деякі оглядачі вбачають темну конячку групи. Це дуже сильна команда», – наголосив Францішек Смуда.

Водночас, фахівець висловив упевненість в силах своєї команди. «Я молив Бога, аби не потрапити до «групи смерті», в якій були Франція та Іспанія. Чи ми, поляки, маємо боятися Чорногорію? Або маємо боятися Україну?», – додав наставник «біло-червоних».

Інформаційний центр «Україна-2012»